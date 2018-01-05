嘉縣初選 自媒體民調翁章梁領先張明達

2018-01-05 11:31

〔記者曾韋禎／台北報導〕民進黨訂於3月5日至9日進行台南市、高雄市、宜蘭縣、嘉義縣的縣市長初選民調。各地初選也進入火熱的近身戰，根據自媒體「民調大社會」昨公布的最新民調，由立委陳明文支持的前農委會副主委翁章梁，暫以5.1個百分點領先嘉義縣長張花冠支持的議長張明達。

「民調大社會」研究部主任陳韻如指出，他們發現在FB上面並無民調的自媒體，因此在FB成立「民調大社會」；一開始是討論民調的研究方法，但可能因為議題太嚴肅，回響不大；所以近來結合大家關切的地方選舉議題，自辦民調。

她說，最早是做台北市長柯文哲的講稿風波，後來陸續有對新北市、桃園市、台中市、台南市、嘉義縣進行自辦民調，並於FB公布結果，接下來會對高雄市以及其他縣市進行民調。

她指出，想了解交叉比對內容的相關人士，可針對題目取向，向他們單題購買，就不必耗資自辦民調。

據民調結果顯示，翁章梁支持度為35.4%，略領先張明達的30.3%；不過張明達的知名度達71.7%，還比翁章梁的63.2%高。進一步交叉分析，出身義竹鄉的翁章梁在海區的支持度高達42.8%，領先張明達的22.7%；不過出身番路鄉的張明達，在山區的支持度達37.2%，領先翁章梁的28.6%。

此民調為大社會調查中心自辦，在1月2日、3日對嘉義縣民眾進行隨機電訪，完成1319份有效訪問，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.69%。

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