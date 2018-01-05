美學者指出 美應從印太戰略角度考量美台雙邊關係

2018-01-05 11:25

〔駐美特派員曹郁芬／華府四日報導〕美國卡內基和平基金會資深研究員提里斯（Ashley Tellis）今天表示，美國未來不能再單從雙邊關係的角度看待台灣，美台關係應放在印太戰略的脈絡下來考量才能平衡中國，因為一旦台灣有衝突，美國也不可能在沒有日本和其它友邦的協助下來防禦台灣。

美國智庫「哈德遜中心」今天就台灣在印太戰略的角色舉行座談會。提里斯表示，中國國家主席習近平提出包括一帶一路的戰略使印太地區合而為一，因此，川普總統提出的印太戰略只是在回應中國已造成的事實。他說，川普政府的國家安全戰略報告公開承認中國是美國的戰略競爭，即使川習兩人交情良好，也無法改變美中結構上的競爭關係。不過這分報告裡對於美國如何加強與亞洲國家的經貿關係沒有提出具體政策，是一大缺失。

提里斯說，美國主張一個自由且開放的印太地區，表示只要中國願意遵守規則，也可以被包括在其中。美國也應明確表示，維持台海現狀符合美國的基本利益，美應盡力維持。過去美國對於是否會防禦台灣仍保有模糊，但在中國軍力崛起的情況下，美國應採取清晰的策略，明確表達一旦台灣成為中國威嚇的受害者，美國有責任防禦台灣。他說，美國根據台灣關係法對台灣提供的軍事援助並沒有跟上中國軍事現代化的腳步，他希望川普政府未來三年會進一步協助台灣增強防禦能力。

曾任參議員魯比歐助理，目前擔任德國馬歇爾基金會資深研究員的佛萊爾則表示，歐巴馬政府怕得罪中國，過去談重返亞洲政策時避開台灣，事實上，美台有許多合作的機會。他同意提里斯的說法，認為美國不能只從雙邊關係看待台灣的角色，應協助台灣參與許多集團的對話，美台無法成為正式盟邦，但要協助台灣整合到區域內的網絡中。

佛萊爾指出，美國不應讓台灣關係法與六項保證成為自我約束的天花板，希望川普政府能發揮創意，例如讓美台高官互訪，邀請台灣參與和其它夥伴的非正式對話，這些在國會裡都有很高的支持度。此外，美國應協助台灣在多邊國際組織中的地位和角色，就像美國協助以色列一樣，對於那些願意聽命於中國來阻止台灣參與的國際組織，美國可以停止財務支援。美國應鼓勵與台灣有邦交的拉美國家維持與台灣的現狀。