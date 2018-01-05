3人參與國民黨竹市長黨內初選 李國璋今登記

2018-01-05 11:21

〔記者王駿杰／新竹報導〕沒有動員，沒有找其他政治人物陪同，新竹市議員李國璋很不一樣！今天僅在助理陪同下赴國民黨新竹市黨部領表登記，正式參與市長選舉初選，他說，登記是證明自己參選到底、為民服務的決心，不需要過多的造勢，這樣才符合自己「樸實」的人格特質。

國民黨新竹市黨部自週三起連續3天辦理市長選舉初選領表登記作業，由市議員林耕仁第一天就率先搶頭彩完成登記，另有意捲土重來的前市長許明財則在4日到黨部登記，李國璋於今天上午10點踏入黨部，手持現金親自繳交參加初選的相關費用。

國民黨這次辦理市長選舉初選，有意參加初選者除領表要繳交10萬元、完成登記還要50萬元、另需50萬元保證金，參與初選的金額頗高，但李國璋仍帶著笑容領表登記，他說，國民黨已經沒有資源，這些登記費用未來都會作為黨內全民調、政見會等運用，既然入黨，就應該為黨付出。

李國璋指出，為了國民黨的世代交替，為了新竹的未來發展，他矢志全力參與黨內市長初選，竹市雖頂著竹科的幸福光環，許多人並沒有直接享受到經濟成長的資源分配，反承受高物價、高通貨膨脹、高房價與低薪失業的後果，呈現「一個新竹，兩個世界」的問題。

李國璋強調，有部分媒體曾報導，指他僅志在參選，可能不會選到底，這是妄加論斷未經查證的資訊，他參加黨內初選最主要的目的，就是呼籲藍營要進行世代合作，希望在這次選戰呈現不一樣的風貌，若初選結果不如意，他也會團結到底，轉支持其他黨內同志，不會脫黨參選。