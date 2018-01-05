立院今起至月底開臨時會 處理總預算等6議案

2018-01-05 10:48

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院今天上午召開談話會，確定自下午起至31日召開臨時會，處理「勞動基準法部分條文修正草案」、監委被提名人同意權案、「農田水利會組織通則修正草案」、「所得稅法部分條文修正草案」、今年度中央政府總預算案及「國家住宅及都市更新中心設置條例草案」等6項議案。

為確保萬無一失，立法院民進黨上午8時就動員全體立委在議場門口集合。黨團幹事長劉櫂豪表示，這一方面是表示決心，也希望臨時會能夠順利召開。並於8時半開門後，魚貫進入議場，避免在野黨佔據主席台。

立法院準時在9時半召開談話會。國民黨團則主張列入總預算案、「空氣污染防制法修正草案」、「所得稅法部分條文修正草案」、「集會遊行法部分條文修正草案」。

民進黨立委蔡易餘表示，現在的所有監委都是馬英九總統任內所提名，居然就年金改革、清查不當黨產等立法替國民黨聲請釋憲，儼然是國民黨的附隨組織，當然要補提名納入不同的聲音。

底下有國民黨立委嗆聲，民進黨不是主張廢除監察院？蔡易餘說，如果現任監委全部總辭，民進黨團也可以不處理監委補提名人事案，他們敢不敢？隨即獲民進黨團全體立委的歡呼。

談話會最後表決通過民進黨團所列特定事項。臨時會定於今起至31日，下午召開首次院會，8日起為第2次院會，直到31日。預計處理「勞基法部分條文修正草案」、監委被提名人同意權案、「農田水利會組織通則修正草案」、「所得稅法部分條文修正草案」、今年度中央政府總預算案及「國家住宅及都市更新中心設置條例草案」等6項議案。

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