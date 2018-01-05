夭鬼假細禮？ 余筱萍開臉書粉專：好掙扎要不要選喔...

余天大女兒余筱萍（左）原本準備參選台北市議員，卻突然喊卡說不選，但昨（4）日又突然開了臉書粉絲專頁，圖為余天日前帶余筱萍出席艋舺青山祭活動。（資料照，記者陳逸寬攝）

2018-01-05 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕余天之女余筱萍原本準備參選台北市議員，卻突然喊卡說不選，但昨（4）日又突然開了臉書粉絲專頁，並表示正在思考要不要參選台北市中正、萬華區的市議員，「猶豫！掙扎！！」，接著又貼了許多演藝大咖的加油影片出來。但此舉卻被網友狠酸，認為已經開了粉絲專頁還問要不要選，是「夭鬼假細禮」。

余筱萍的臉書粉絲專頁昨天出現，「關於」欄位只寫著：「平安，我是余天的女兒余筱萍」，並在臉書上貼文表示，「思考要不要參選台北市中正、萬華區的市議員...猶豫！掙扎！」。接著貼了台語歌手唐儷、賀一航、蔡佳麟、王中平與孔鏘的直播打氣影片，其中唐儷表示余筱萍「非常不簡單」，認為余筱萍的加入會為台灣帶來「新的氣息」，但直播到一半手機還響起來，只好尷尬地趕快切掉電話。

對於余筱萍的發文，有網友紛紛表示支持，認為她應該參選，而余筱萍則回應，「好難做決定...」、「還不是很確定怎麼做較好」，但也有網友反對狠酸，「都已經開粉絲頁還問要不要選，夭鬼假細禮」、「我昨晚夢到麻將裏的小鳥飛出來要我一定得出來選」、「不如叫你爸出新專輯」、「比較想投路邊的一棵榕樹」。

而面對網友要她「打麻將就好」，余筱萍竟然幽默回應，「我也想....但.....欸」，似乎是有口難言。