7休1鬆綁條件出爐 輪班間隔例外以天災特殊災難為主

2018-01-04 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕勞動部今草擬完成7休1把關機制，列舉了時間、地點、性質及狀況特殊等4大類型的工作樣態，並表示，未來輪班間隔也會比照7休1把關機制制定嚴格標準，少於11小時的例外狀況將以天災或特殊災難為主。

勞基法修正草案將在下週完成二、三讀，在臨時會上通過，本次修法中最引發外界議論的就是輪班間隔11小時和7休1兩大部份有條件鬆綁，外界質疑鬆綁可能會造成勞工面臨輪班間隔8小時及14休2的過勞情形。

針對輪班間隔11小時、例外8小時的疑慮，也就是勞基法修正第36條和34條，勞動部次長施克和說，符合輪班間隔例外8小時的特殊狀況，主要是天災或特殊災難，如之前發生八仙塵爆案，當晚，各醫院需要緊急調派大量人力上陣，這一類的狀況是非常態，且有一定的時間性。

施克和指出，目前現在7休1鬆綁的把關機制已經定案，未來輪班間隔的把關標準，也可能比照前者的規範，由主管機關勞動部研擬並主動公布。為展現保障勞工的誠意，未來勞基法修正第34條和36條，行政機關都會採取雙重把關的方式處理，即中央目的事業主管機關、勞動部討論確認。

針對7休1鬆綁的部分，勞動部已規劃把關機制，列舉了時間、地點、性質及狀況特殊等4大類型的工作樣態。舉例來說，「時間特殊」包括年節、紀念勞動節日及其他主管機關規定應放假，或是公務機關舉辦活動的協助疏運。「地點特殊」則是海上、高山、隧道或偏遠地區，交通耗時。

「性質特殊」則是指勞工於國外、船艦、航空器、闈場或歲修執行職務、或因應天候、海象、施工工序，或是因應表演、拍攝期程或修復藝術品需求。「狀況特殊」指的則是辦理非經常性的活動或會議。不過施克和也強調，7休1鬆綁包括行業及樣態兩種，就算某行業被列入鬆綁範圍，也只能在某些工作樣態之下才能鬆綁，規範可說相當嚴謹。