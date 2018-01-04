M503南下航路3年前啟用 馬政府妥協讓步

圖為2015年3月29日馬英九出席中樞春祭，台聯青年軍等民眾到忠烈祠，丟拖鞋抗議馬英九接受中國M503侵台航線喪權辱國。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-01-04 21:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國民航局今天啟用M503航線北上及W121、W122、W123相關銜接航路，不過，中國在2015年就擅自在兩岸海峽中線以西附近劃設M503、W121、W122及W123四條航路，由於M503僅距離海峽中線4.2浬（約7.8公里），除有飛安疑慮，也引發侵犯我空防的疑慮，但在馬政府妥協與讓步下，M503南下航路仍在當年3月29日正式啟用。

中國在2015年1月12日宣布M503預定在當年3月5日生效，當時民航局表示，此舉不僅危及台灣往返金、馬飛航安全，更衝擊台灣空防。而由於M503航路的爭議，也讓原定在當年2月7日舉行的「王張會」、即前陸委會主委的王郁琦與中國國台辦主任張志軍的會面延期。

後經空運小兩會多次協商，最後W121、W122及W123航路不啟用，M503向西平移6浬，僅開放南下飛航，並在試飛後啟用。不過，在兩岸談判過程，中國寸步未讓，包括M503航路西移6浬，都是中方先前的措施，生效日期也僅延後幾天而已，馬政府最後只得被迫宣稱是兩岸協商達成共識。

當時陸委會也改口宣稱，「航安不是問題，空安問題也能解決掌握」，基於兩岸關係正面發展，政府可接受大陸作法。國安局竟也稱M503是屬於商用航路，大陸作戰巡弋的軍機會往內縮，「對台灣安全上相對是一種隔閡上的保障」，也增加防空預警的縱深。

不過，啟用首日即破功，兩方監測數據兜不攏，中方稱有33班機使用，但我方卻只監看到32班，外界也質疑馬政府監測與維護台灣安全的能力。

當時民團也屢次抗議馬政府同意啟動M503，不僅總統官邸被潑漆，陸委會所在的中央聯辦大樓大廳也遭突襲，而啟用當日，馬英九參加忠烈祠與空軍公墓的春祭典禮也遭丟拖鞋和雞蛋。