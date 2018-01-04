因應美國稅改 賴清德：加強與美洽簽租稅協定

2018-01-04 13:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕財政部、經濟部等相關部會今日在行政院會上，向行政院長賴清德報告「美國稅改對我國之影響及因應策略」，賴揆當場裁示，請財政部加強推動與美方洽簽租稅協定，以利加強台美供應鏈之鏈結，創造未來更多的貿易機會。

賴清德指出，美國為全球最大經濟體，政策動向受到國際矚目，感謝副院長在這麼短時間內即密集召集研商會議，擬定美國稅改對我國之影響及因應策略，也感謝國發會、相關部會對此共同研析。

賴清德表示，台灣雖然可望受惠於美國民間消費及經濟成長升溫，提振我國出口。惟美國稅改可能增加企業在美投資誘因，政府相關部門應持續優化國內投資環境，並審慎因應美國稅改對台產生的各項影響。

賴清德提及，稅改方案通過後，美國對跨國企業課稅原則將有大幅度變化，為解決雙方人員、資本、商品與勞務移動面臨雙重課稅障礙，並促進臺美雙邊投資貿易發展，請財政部加強推動與美方洽簽租稅協定，以利加強臺美供應鏈之鏈結，創造未來更多的貿易機會。

賴也說，美國為台灣重要經貿夥伴及技術來源國，稅改法案可能對台商海外布局帶來影響，經濟部應關注後續發展，並協助台商因應、掌握商機及促進臺美合作；中央銀行及金管會應密切注意國內外金融市場波動，以適時採行妥適的金融策略與因應措施。