央視廣告違法現身西門町 文化部說話了！

央視廣告自前天起在西門町的大型螢幕看板播放，令外界質疑是否為文化統戰，文化部回應該廣告未經核准，恐違法。（資料照，記者陳鈺馥攝）

2018-01-04 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國電視台公然在台播廣告惹議！中國央視在西門町一個大型的LED螢幕播出宣傳片，為其新節目做廣告，影片約15秒；對此文化部長鄭麗君指出，該節目未經文化部審核許可，不能在台灣廣告，可能涉及違法，將配合陸委會調查。

據《中央社》報導，針對中國節目「信中國」在台灣公開宣傳一事，文化部長鄭麗君上午受訪時表示，依院陸委會「大陸地區物品勞務服務在臺灣地區從事廣告活動管理辦法」規定，中國節目若要在台從事廣告行為，必需先經文化部審核許可後，才能播放，「信中國」未經文化部審查許可就擅播廣告，恐涉及違法，將配合陸委會調查認定，進行後續處理。

台北市長柯文哲則認為，不太可能全面禁止中國來登廣告，但是要平等，「你要在這裡登廣告，我們台灣也可以去大陸登廣告」；北市建管處發言人洪德豪指出，該LED螢幕設屬於合法廣告物，但對內容部分，無管轄權責。

央視為宣傳其新節目「信中國」打廣告，從1月2日起在西門町廣告牆上播出宣傳片，重點在於近百年來的感人信件中，以兩岸知名藝術家和藝人讀信，穿插信件背景故事及老照片等，預定於1月6日開播，而宣傳片最後定格在「2018信中國」這幾個字上。