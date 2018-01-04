立院明將開臨時會 優先法案朝野協商無共識

立法院院長蘇嘉全主持臨時會朝野協商，沒有共識。（資料照，記者陳志曲攝）

2018-01-04 11:53

〔記者林良昇／台北報導〕立法院明將召開第九屆第四會期臨時會，立法院長蘇嘉全今早召開朝野協商，民進黨團傾向優先處理今年度中央政府總預算案、勞基法修法、稅改等案，國民黨團、時代力量、親民黨團要求加入空汙法修法等案，朝野協商無共識，蘇嘉全裁示，將在明早9時談話會再做處理。

第九屆第四會期臨時會明將召開，民進黨團總召柯建銘表示，民進黨提案將依序處理今年度中央政府總預算案、勞基法修正草案、稅改、水利會改制、監委同意權、國家住宅及都市更新中心設置條例草案，預計召開到1月31日。

國民黨團總召林德福表示，本會期是預算會期，應把總預算排到第一順位，而空汙法、集會遊行法修法也要納入臨時會討論，林德福也批評，稅改、水利會改制被民進黨拉出逕付二讀，簡直是「土匪、強盜」。

時代力量立委林昶佐表示，應將總預算案排到第一案，並在臨時會加入礦業法、空汙法修法；同黨立委高潞．以用則認為，本會期臨時會不適宜處理勞基法修法。

親民黨團總召李鴻鈞則表示，應思考臨時會變常態性是否合理，親民黨團主張臨時會先審總預算案；對於空汙問題，並非修法就能解決，行政院長賴清德應針對空汙在臨時會時做專案報告。

不過，時力黨團總召徐永明在協商時岔開話題，對於監察院糾正行政院勞基法「一例一休」修法，行政院卻說是立法院的事，立院應要有回應，不要唾面自乾，還拿出柯建銘的新書《大局，承擔》，讀書內柯建銘描述前立委張慶忠在服貿協議的過程，質疑勞基法在衛環委員會時確認議事錄爭議，「張慶忠時無效，林靜儀時也無效」。

柯建銘則反酸徐永明怎麼在景仰張慶忠及監察院？強調張慶忠將服貿送出委員會是一分鐘，連在主席台都沒在主席台，勞基法出委員會都經所有程序「差十萬八千里」，「我可以幫你導讀，為時代力量開課」；至於監院則根本在胡搞，當國民黨附隨組織，做政治操作，所以才要有正派的監委進去平衡。

經約二個小時黨團協商後，朝野各黨團對於要在臨時會討論的議題各有想法，沒有共識，蘇嘉全裁示，明早9時談話會再做處理。