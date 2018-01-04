加媒建議：CPTPP第二輪談判 應將台灣列入！

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）特別撰文建議，將台灣列入CPTPP第二輪談判對象。圖為台北101。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-01-04 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）特別撰文建議，將台灣列入CPTPP第二輪談判對象！

加國《環球郵報》發表加拿大諮議局前資深副總裁兼首席經濟學家霍奇森（Glen Hodgson）的專文指出，首要任務是完成環太平洋國家之間的自由貿易協定，及時完成CPTPP，並認為美國政府決定退出TPP，這為加拿大出口商帶來了好處。

霍奇森表示，除了最初的「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的成員國之外，包括哥倫比亞、印尼、台灣及泰國等國，也可以列入CPTPP第二輪討論對象。此時正是重新設定對亞洲貿易的時刻，加拿大應把貿易對象擴及整個亞太地區，而非只和中國大陸貿易，加拿大才能在推進自由貿易方面直接獲益。

他也談到加拿大針對與中國的貿易問題，應要求中國提供更開放、公平競爭的市場，讓加國企業得以參與財富管理、保險、專業服務及銀行業務等高價值服務。