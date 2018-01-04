綠營頻請幕僚吃速食 藍營發言人諷：模仿歐巴馬路子，畫虎不成

2018-01-04 10:26

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨為了拉抬年輕人薪資，最近頻頻以消費支持加薪企業，繼兼任黨主席的蔡英文總統在元旦請幕僚吃知名速食店漢堡，民進黨中央昨日也請黨工吃宣布加薪的速食店龍頭外送餐點，國民黨發言人洪孟楷今日在臉書諷刺，蔡英文其實是學美國前總統歐巴馬的路子，如果不能有政績配合，只怕容易淪為畫虎不成。

洪孟楷說，新年開始，蔡英文的拚經濟妙方不是提政策，卻是頻以吃速食來引領話題，這種在鏡頭前買速食、叫黨工吃速食的作法，難道以為民眾健忘？好似過去一年兩修勞基法，造成勞工低薪過勞責任全不在她的身上。

洪孟楷指出，其實早在2008年歐巴馬就曾做過類似行為，步行到華盛頓特區的漢堡店排隊買漢堡，展現親民態度和宣傳政策，蔡英文親美習慣由來已久，所以學習也無可厚非，因此他預告很快的蔡英文一定還會輕裝到平價服飾店，或是大賣場等地採買她可能一輩子也不會穿的平價衣服，因為這也是歐巴馬使用過的招數。

他表示，歐巴馬之所以卸任後仍保有很高民調，很大原因是在選前選後對於重大議題的態度一致，對比蔡英文令人詬病的選前選後態度髮夾彎，這才是蔡英文民調低落的主因，這種一味模仿的效果，會是東施效顰，還是有模有樣？如果不能有政績配合，只怕容易淪為畫虎不成。

他還說，與其想著怎麼在鏡頭前演戲假裝，不如思考如何面對勞工朋友，尤其立法院臨時會蔡英文是否意志堅決要民進黨立委強行通過勞基法修正案，堅決犧牲勞工權益來對企業主交代，全民都在看。