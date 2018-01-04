「燎原新聞網」最常見關鍵字 文字雲分析竟為「台灣國」！

2018-01-04 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕北檢偵辦周泓旭共諜案，指出新黨青年軍王炳忠成立「燎原新聞網」，涉嫌與中生周泓旭合作發展共諜組織。國會助理林靖堂以「文字雲」分析「燎原新聞網」、王炳忠和侯漢廷的臉書內容，可發現最常見的關鍵字為「台灣國」。林靖堂問，難道王炳忠等人的內心「其實是心向台獨的嗎？」。

據《風傳媒》報導，國會助理林靖堂昨（3日）在臉書上以「文字雲」整理2017年一整年，「燎原新聞網」、王炳忠、侯漢廷的臉書貼文內容。林發現，王炳忠臉書的文字雲，多可見「國民黨」、「新黨」、「中華民國」、「台獨」、「兩岸」、「大陸」、「台灣人」、「太陽花」等統獨意識形態關鍵字；侯漢廷臉書出現最多的關鍵字為「民進黨」、「勞工」、「一例一休」、等與民進黨政府勞工政策相關的關鍵字，較少統獨言論。

但林指出「燎原新聞網」的文字雲，「次數最多的關鍵字居然是『台灣國』」，而後是「中華民國」、「統一」、「戰爭」、「習川會」、「台灣人」等與台獨、兩岸等意識形態相關的關鍵字。林問，「燎原新聞網」粉絲頁的貼文，既然多為討論統獨議題，最常見關鍵字卻是「台灣國」，「這樣的呈現，若不是非常討厭台獨，就是極為擁戴台獨思想」。林質疑，「難道，這群人（王炳忠、侯漢廷等）內心，其實是心向台獨的嗎？」

林另統計2017年王炳忠與侯漢廷兩人的新聞量，指出王炳忠的網路聲量「與一般政治人物不相上下」，侯漢廷「以網紅模式經營」，但兩人事實上「對社會與公共政策毫無影響力」，只有周泓旭共諜案有公開新發展時，新聞上才較常見兩人的名字。而2017年「燎原新聞網」臉書僅有45篇貼文，全部貼文累積的按讚次數為1260次和分享211次。粉絲數量上，林指出，「燎原新聞網」成立兩年僅有3611位粉絲，到該專頁爆紅後數量才成長至4287位粉絲，可見其經營績效低落。