保障雙性人、跨性別！ 護照等傳將增「第三性別」

為了保障雙性人及跨性別者權益，媒體報導指出，政府正在著手研議，希望比照國外，在護照等身分相關證明文件上，另開男、女之外的「第三性別」選項。（資料照，記者王藝菘攝）

2018-01-04 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕為了保障雙性人及跨性別者權益，媒體報導指出，政府正著手研議，希望比照國外，在護照等身分相關證明文件上，另開男、女之外的「第三性別」選項，目前初步研議後包括護照、戶政系統沒有太大技術障礙，外交部也表示「護照可以立即處理」。

根據《上報》報導，知情人士指出，行政院政務委員林萬億去年9月就邀集各部會開會決議，在身分相關措施法規及文件上涉及性別的部分，增加「第三性別」選項，並要求各部會盤整相關法令。知情人士轉述，林萬億稱「第三性別」的政策方向一定會遇到質疑跟困難，但為了保障人權，「不要一開始就說問題很多而不要做，而影響到別人的尊嚴。」

對此外交部表示，因為世界各國很早就有此選項，因此馬上就做得到。內政部也表示，有醫療院所能夠開立「證明第三性別」文件，增列第三性別欄位沒太大難度，戶政機關未來只要修改系統就可配合登記。知情人士表示，內政部，未來將取消實體性別欄、改存晶片，但由於身分證字號仍有男生是1、女生是2的編碼，因此開始設計第三性別的「性別碼」，一旦增列第三性別後，將會有專屬識別的性別碼。

根據國際民航組織（ICAO），全球各國護照都有「X」（unspecified，不指明）的選項，其中包括加拿大、澳洲、紐西蘭、馬爾他、尼泊爾、 丹麥、印度、巴基斯坦和孟加拉等，亞洲國家目前已佔4國。