空污最嚴重在高雄... 跨黨派立委籲優先修《空污法》

跨黨派立委與台灣健康空氣污染行動聯盟一起開記者會。（記者蘇芳禾攝）

2018-01-03 12:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕跨年期間全台被空汙籠罩，包括執政黨等在內的三黨立委今天與台灣健康空氣污染行動聯盟一起開記者會，聯盟理事長葉光芃公布高雄左營在各項PM2.5評比都是全台最糟，榮獲四冠王。立法院將召開臨時會，跨黨派立委們也呼籲民進黨團將《空氣污染防制法》修法列為本月臨時會的議程。

根據台灣健康空氣污染行動聯盟在記者會公布環保署自動監測的數據，全台環保署的監測站，有1/3的地區PM2.5惡化，且越往南，不健康的超標日數越多，台南市與高雄市一年有51%和57%的時數，PM2.5超過WHO上限25微克/立方公尺，達不健康的標準。而左營更是超過世界衛生組織標準時數第一名，接下來依次為高雄小港、南投、高雄前金、高雄鳳山、高雄仁武、屏東。

民進黨立委劉建國表示，跨年全台空氣都很糟，地方政府又在那邊辦跨年，到底對人民有什麼意義？台灣路跑活動越來越多，大家參加路跑應該是要追求健康，但空氣這麼糟，「不會越來越健康，是越來越內傷」。他也認為，立法院針對食安問題已經修過很多很多次法，但空汙問題其實比食安更嚴重，呼籲立法院應該將空汙相關修法列在最優先法案。

國民黨立委陳宜民說，PM2.5前三名都在高雄，期待民進黨團把空汙法列入臨時會。時代力量立委徐永明說，希望周五可以把空汙法、礦業法列為最優先議程。他也建議民眾參加戶外的健走活動，必須要戴口罩。空汙費用也應該專款專用，並且讓空汙嚴重地區民眾接受肺炎等身體檢查。

醫師葉光芃說，這是聯盟第七年公布PM2.5年報，根據環保署2017年PM2.5自動監測資料，全台有24站的年平均值比去年惡化，集中在高屏地區。

葉光芃表示，民進黨是中南部起家的，高雄、台南一年卻有一半以上時數，都達到世界衛生組織的PM2.5不健康標準。

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