國民黨基隆市長初選登記 謝立功拔得頭籌

前移民署長謝立功（右）到國民黨基隆市黨部登記黨內提名初選。（記者盧賢秀攝）

2018-01-03 12:03

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨基隆市長提名黨內初選今天開始領表登記，前移民署長謝立功拔得頭籌完成登記，他並邀請其他參選人一起為市政劃重點。

謝立功今天上午到市黨部一口氣完成了領表與登記，表示他參選決心，「謝立功準備好了！」

謝立功曾邀有意爭取黨內提名者共同辯論政見，未獲認同，今天他前往市黨部登記時，帶著「市政劃重點」看板，寫有路平、輕軌、空污與酸雨、建設等政見，邀請其他參選人簽署，共同來討論為市政劃重點。

謝立功說，他不是麻煩製造者，希望大家正面積極來討論市政，市民也可以提供訊息，一起來劃重點，大家一起思考把基隆帶向何處，也可以檢視市長林右昌的施政，有那些該做沒有做，當初有10萬人支持他，這些年有沒有回應這些人對他的支持。

因此他希望國民黨所有參選人共同來討論，也讓市民知道，國民黨為基隆做了那些準備。

前外交部派駐紐西蘭的代表介文汲也完成領表，他預計5日登記，對於謝立功邀請「市政劃重點」，介文汲表示，了解相關細節後再研議。

其他有意參選的議長宋瑋莉將於明天（4日）登記，前議長張芳麗打算5日登記。

基隆市黨部書記長蔡智穎說，會公平公正公開辦初選，將在元月11日前邀登記初選者座談，共同討論要不要辦政見說明會等，預計在12日至26日舉辦民調。

相關影音