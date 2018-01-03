被周玉蔻笑「七月半鴨子」 王炳忠回應了

2018-01-03 11:45

〔記者鄭鴻達／台北報導〕新黨發言人王炳忠對電台主持人周玉蔻「500萬元說」喊告，周今再回酸「只是可憐他」、「七月半鴨子」，且強調叛國罪是萬國公罪。對此，王炳忠再發聲明，呼籲周提出具體消息來源，讓他可列入後續提告對象。

王炳忠、林明正、侯漢廷等新黨青年軍日前被檢調搜索、約談；檢調昨也因另有人告發，將王等人列他字案被告。周玉蔻曾上電視節目，爆料王父王進步帳戶內出現新台幣500萬元，讓王氣得上政論節目強調一定會提告。

周玉蔻發布聲明，強調其報導皆為有根據的調查採訪事實，且北檢起訴書可茲佐證；王炳忠的提告是轉移焦點，是「七月半鴨子」，對於王近期許多不實攻擊，她不會提告，她只是可憐王炳忠被當成棋子，還被說是不討喜。

周玉蔻強調，在這塊土地上任何人要主張統一、獨立皆可，但拿外面人的金錢做危害國安，在任何民主國家都是叛國罪。她也提醒王炳忠，接受有敵意外國（境外勢力）資助做有利對方的倡議，是「萬國公罪」。

王炳忠隨後也發布聲明，表示北檢新聞稿中，從頭到尾都沒有周的「指控」，且北檢昨也對媒體表示，無具體事證可證明他及林明正、侯漢廷涉嫌「國安法」，並未將他們簽分偵辦，他們自始至終都是證人身分。

王炳忠說，會成為被告，只是因有民眾告發，他尊重任何人告發的權利，他們經歷1219的搜索、傳喚後，檢調未將他們列為犯罪嫌疑人，他們的清白經得起考驗。

王炳忠最後呼籲周玉蔻，要周交代「500萬元說」，究竟是無中生有或有何消息來源，若周能提出具體消息來源，他可一併將之列入後續提告的對象，一切交由司法處理。