要官兵吃飽 國軍推大份量新式加熱餐盒

國防部長馮世寬指示，為精進口糧、餐盒飲食品質量，並以「口味選擇多樣性，提升食用飽足感」為目標。國軍推出大份量新式加熱餐盒。（記者方賓照攝）

2018-01-03 11:15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日召開記者會，公佈「國軍新式野戰口糧及加熱式餐盒」，除口糧的肉乾份量加大，國軍加熱餐盒則增加新口味、降低鹹度，還把份量自200公克增至250公克，餐盒加熱效能也自20分鐘縮短至15分鐘，盼新式口糧、餐盒能在官兵投入救災工作時派上用場。

國防部長馮世寬指示，為精進口糧、餐盒飲食品質量，並以「口味選擇多樣性，提升食用飽足感」為目標。國軍推出大份量新式加熱餐盒。（記者方賓照攝）

國防部表示，國防部長馮世寬指示，為精進口糧、餐盒飲食品質量，並以「口味選擇多樣性，提升食用飽足感」為目標研改，野戰口糧增添夾鏈袋包裝，提升保存攜行度，也將肉乾等副食份量加大，並把飲品自即溶咖啡改為運動補給飲料。

國防部長馮世寬指示，為精進口糧、餐盒飲食品質量，並以「口味選擇多樣性，提升食用飽足感」為目標。國軍推出大份量新式加熱餐盒。（記者方賓照攝）

至於加熱餐盒口味部分，則有紅燒牛腩、咖哩豬肉、香菇肉焿、蔬燴什錦等口味，另也增加份量，提升加熱效能，盼官兵用餐更迅速、吃得飽。

國防部長馮世寬指示，為精進口糧、餐盒飲食品質量，並以「口味選擇多樣性，提升食用飽足感」為目標。國軍推出大份量新式加熱餐盒。（資料照，記者廖振輝攝）

官員表示，戰備口糧一份單價125元，加熱餐盒200元，總預算分別為一億元跟三千萬元，駐守在偏遠地區的駐軍，將以「一比一」方式汰換保存期限將至的舊式口糧。

國防部長馮世寬指示，為精進口糧、餐盒飲食品質量，並以「口味選擇多樣性，提升食用飽足感」為目標研改，野戰口糧增添夾鏈袋包裝，提升保存攜行度。（記者方賓照攝）

國防部長馮世寬指示，為精進口糧、餐盒飲食品質量，並以「口味選擇多樣性，提升食用飽足感」為目標研改，野戰口糧增添夾鏈袋包裝，提升保存攜行度。（記者方賓照攝）

國防部長馮世寬指示，為精進口糧、餐盒飲食品質量，並以「口味選擇多樣性，提升食用飽足感」為目標研改，野戰口糧增添夾鏈袋包裝，提升保存攜行度。（記者方賓照攝）

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