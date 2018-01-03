賴院長會帶誰入閣？台南市府「鐵粉們」猜有3位

外傳行政院長賴清德（中）將進行內閣改組，會不會向「娘家」台南市府團隊求人才引起關注。圖為台南市府團隊於去年12月舉行年終成果發表會。（記者洪瑞琴攝）

2018-01-03 11:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕外傳行政院長賴清德將於農曆年前後進行內閣改組，雖然目前僅止於傳聞，但已引起外界關注，是否會從「娘家」台南市政府團隊借將，早在去年12月中旬府內就臆測紛紛，被點名的有3位一級主管層級以上，成為各局處茶餘飯後閒聊話題。

行政院長賴清德於去年12月到台南市舉行前瞻基礎建設地方座談會，代理市長李孟諺以台南市府團隊是賴院長的「鐵粉」比喻全力配合中央政策。這句話，其實也透露出賴清德時任市長時所建立行政效率與貫徹執行意志的默契，府內人士推測如果賴院長想改組，不論調整幅度大小，從台南市求才應是首選。

不過，也有人認為，以賴院長謹慎行事風格及注重政治形象，要找自己人入閣，不是那麼輕易的事；此外，台南市今年正是大建設關鍵年，也不能讓代理市長李孟諺領導團隊缺手缺腳。甚有其他看法指出，今年也是選舉年，敏感的人事調動將影響基層資源的運用。

僅管內閣改組真假虛實難定，今年適逢選舉年，台南市長選舉至少有9位選將爭鳴，市府高官要員會不會私下「選邊站、提早卡位」，才是讓基層官員私下更有興趣談論。