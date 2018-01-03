史上最狂共諜？ 炳忠用本名辦燎原新聞、新黨總部當地址

王炳忠竟用真實手機號碼登記燎原新聞網，電話被找出來後還被網友加LINE。（圖翻攝自PTT）

2018-01-03 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署昨（2）日指出，新黨青年政策會主席王炳忠成立「燎原新聞網」後，以此發展共諜組織。而有網友搜尋了燎原新聞網的註冊資料，發現王炳忠竟然以本名、真實手機號碼註冊，地址欄位竟然也填上新黨總部的地址，讓網友笑稱：「這年頭當共諜都這麼光明正大嗎？」

網友在PTT上發文指出，自己看到王炳忠拿了大筆鈔票做了一個3千人的粉絲頁跟網站，覺得「炳忠真的不簡單」，就順手查了一下他的網站註冊資料，令人啼笑皆非的是，王炳忠竟然用自己的本名、手機與常用電子郵件去登記網站，而且公司地址竟是「台北市松山區光復南路65號4樓」，就是新黨總部地址，這讓網友笑翻：「這年頭當共諜都這麼光明正大嗎？」

不只如此，有其他網友利用這些資訊找到更多爆笑內容，例如直接將該手機號碼在LINE搜尋，即可直接加王炳忠為好友。或是可以找到王炳忠還是大一新生時，在臺大說唱藝術社的PTT專版上發文，表示自己對中國相聲藝術充滿興趣，還貼上了自己的聯絡方式，並與申請燎原新聞網的手機號碼相同。

而王炳忠的單純老實也讓許多網友笑翻：「這個共諜太老實了」、「這自己作死的，沒辦法」、「當共諜當成他這樣也算是家門不幸了」、「真，公開透明」、「中國實施網路實名制啊，他當然也要照辦」、「堂堂正正的中國人」。

王炳忠竟然以本名、真實手機號碼註冊，地址欄位竟然也填上新黨總部的地址。（圖翻攝自PTT）

新黨的地址為「台北市松山區光復南路65號4樓」。（圖翻攝自維基百科）