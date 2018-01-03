反年改團體將推公投尋求翻案 吳斯懷：各種街頭抗爭手段都不排除

2018-01-03 10:42

〔記者施曉光／台北報導〕為了推翻蔡政府推動的軍公教年金改革，深藍團體「孫文學校」將結合「八百壯士」、「全國公務人員協會」等團體推動「退休年金信賴保護公投」。「八百壯士」負責人吳斯懷今日上午出席「孫文學校」記者會時揚言，如果民進黨要硬闖軍人年改法案，除了公投，各種街頭抗爭手段都不排除，政府要為此負起一切責任。

吳斯懷並強調，他們不是在爭退休俸，但一個政府與軍人斤斤計較退休金，還能期待軍人繼續在戰場上驍勇善戰，為國殺敵、犧牲？

「全國公務人員協會」理事長李來希則表示，民進黨執政以來，在立法院不顧程序正義，強行表決通過法案，這表示代議政治已經出了問題，就該以直接民權加以導正，因此他將配合推動以公投方式複決軍公教退撫法案。

「孫文學校」總校長張亞中表示，政府財政支出可以權宜調整，軍公教年金支出佔總體政府預算支出比例不高，不致於會造成破產，更何況政府片面修改與軍公教的契約，是失信於民。

張亞中表示，「孫文學校」將與相關團體努力重建台灣的良善價值，而公投就是方法之一，要告訴政黨、政治人物大家需要的是良善價值的台灣，而契約的神聖性，是民主社會不可或缺的價值，否則就是獨裁，政府既然當初承諾軍公教的退休金，就應確實遵守，即便要改革，也不應溯及既往。

吳斯懷指出，根據國防白皮書，我國國防預算精簡，常備部隊已經很少，作戰時必須靠動員後備軍人，但後備軍人指揮幹部現在都已經在街頭上，一個少校四十多歲退伍，要到五十多歲才除役，一旦戰時這些人要回部隊指揮守備任務，但今天政府違憲苛扣退伍軍人，把國防攪得軍心動盪，不但砍薪水還羞辱軍人，這些人在作戰時還會為國犧牲嗎？