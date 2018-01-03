王炳忠涉共諜案 段宜康：不懂為何國民黨積極挺他

新黨青年軍王炳忠（左）2日在新黨主席郁慕明（右）陪同下，回應北檢偵辦中生共諜周泓旭涉犯「國家安全法」案新聞稿 。（資料照，記者張嘉明攝）

2018-01-03 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕北檢偵辦中生周泓旭共諜案，昨發布新聞稿表示，新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正等人涉嫌與周泓旭合作發展共諜組織，成立網路媒體「燎原新聞網」與「新中華兒女學會」，藉此執行「星火T計畫」。對此，民進黨立委段宜康在臉書表示，不懂為何國民黨如此積極挺他，替他在立法院開公聽會？

段宜康表示，「怪不得他會哭，怪不得他不肯開門。怪不得中國共産黨要大力聲援他。我只是搞不懂，為什麼國民黨也這麼積極挺他，還為了他在立法院開公聽會？」

北檢昨（2日）針對去年12月19日對王炳忠等人住處搜索、約談一案召開偵結記者會，透過新聞稿指出，周泓旭自104年起，與王炳忠、侯漢廷、林明正等人成立「星火秘密小組」，還利用王炳忠所成立、運作的「燎原新聞網」作為發展共諜組織的媒介，藉此執行「星火T計劃」。

「星火T計劃」則是企圖滲透我軍方思想的共碟發展計畫，內容為與對方建立聯繫，並成為臉書好友、經常按讚可獲取新台幣3000元，與對方見面聯絡感情可得新台幣1萬元，私約談心並提交會談報告更可拿到新台幣5萬元的獎勵。