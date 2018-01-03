共機頻繞台挑釁 美學者：應售台匿蹤戰機F-35

有美國學者指出，共軍頻繁活動是對區域安全的威脅，呼籲美國應出售新型F-16（右上）與F-35戰機（右下）給台灣。（法新社）

2018-01-03 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國解放軍軍機頻頻繞台騷擾，甚至還秀出戰機直衝疑似玉山的挑釁照片，有美國學者指出，雖然爆發戰爭的機率不高，但共軍頻繁活動是對區域安全的威脅，呼籲美國應出售新型F-16與F-35戰機給台灣。

據《中央社》報導，美國智庫「2049計劃協會」（Project 2049 Institute）的研究員易思安（Ian Easton）指出，中共解放軍的侵略性軍事活動不僅限於台灣周邊空域與海域，還經常進行大規模網路攻擊、收集情報進行心理戰，其舉止已超出國際可接受的範圍，對區域安全是一大威脅，認為台美之間需要更緊密的軍事合作。

易思安表示，美國應與台灣在海、陸戰爭、飛彈防禦、網路與電子戰、無人駕駛系統等領域展開合作，更呼籲美國要售予台灣包括新型F-16與F-35戰機在內的第4代與第5代戰鬥機。

針對有專家分析台海是2018年爆發戰爭的高風險區域，易思安與華府智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深政治學者蔡斯（Michael Chase）都認為機率不大，蔡斯指出，共軍的高階軍事活動進行「威懾外交」，並非意味戰爭無法避免，不過中國以恐嚇鄰國方式展現軍事實力，只會升高台海地區緊張局勢，加劇區域緊張。

根據國防部公布的106年國防報告書，中共軍機及軍艦從105年8月到106年12月中，共有23次共機及2次航空母艦擾台的紀錄。