許信良：蔡形同默認一中 本土社團：說清楚！

亞太基金會官網首頁出現「蔡未公開挑戰一中形同默認」的標題。（圖取自亞太基金會官網首頁）

2018-01-03 08:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕亞太和平研究基金會是國安局外圍智庫，被認為是兩岸二軌對話管道，不過，官網首頁卻出現「蔡未公開挑戰一中形同默認」的標題，內容是該會董事長許信良受訪指蔡總統不公開講「一中」，是因「一中」已是「政治語言」，而「不公開說是政治考量，不挑戰可視為一種默認」。對此，台灣國家聯盟總召集人吳樹民認為，亞太是政府重要智庫，許身為董事長，應遵照蔡總統意思來談話；對於「一中」的說法，許應解釋清楚。

許信良去年11月接受旺中訪問，該專訪刊登在《中時》與《旺報》的標題分別為「蔡未公開挑戰一中形同默認」、「許信良：蔡習對九二共識有交集」，在訪問刊出後，亞太轉貼在官網。

根據該篇訪問，許信良指，兩岸不缺共同政治基礎，缺的是適當的政治語言。蔡從沒有公開挑戰過一中原則，有些話就不能講，但不代表是要挑戰大陸。至於「中華民國憲法」和「兩岸人民關係條例」，對蔡總統而言，就是很清楚的「法律語言」，大陸可以自行加以解釋。而「中華民國憲法」當然不會違背一中原則，如果大陸要以一中解釋憲法，蔡總統也一定不會否認。

對於許的論述，記者兩度去電亞太，但幕僚表示許不受訪。亞太基金會幹部認為，這應是許個人看法，不是亞太的立場；至於為何貼在官網首頁？他說，應是網站維護人員所為。

兩岸官員對此不予評論，他也強調，許的說法不是政府現階段政策，蔡總統兩岸政策是就職演說的「四個要素」，以及「兩不變、兩不會」，同時秉持不挑釁、零意外的穩健原則。而他不知許所謂「一中」的內涵，不過，許的說法可能是為「誘敵深入」，希望兩岸開啟對話，用心可以理解，但現階段中國是不會輕易放棄對台原則，許的策略是沒用的。

民進黨立委蔡適應認為，亞太重要工作是與中國往來互動，許可能盼藉此拉出與中國對話的空間，但這樣的專訪放在亞太的網站對岸不見得看得到，反倒是台灣民眾看到了，而許過度詮釋蔡總統的想法，反而會造成國人誤解，必須謹慎與注意。

吳樹民指出，許是蔡總統任命的，蔡應該出面澄清許。而許代表國家智庫，怎可過度延伸政府政策，說出離譜的話，這樣的智庫應裁撤。