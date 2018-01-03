檢掌握關鍵證據 週刊爆：馬英九新春將被起訴！

北檢掌握前總統馬英九涉案的證據。（資料照，記者陳志曲攝）

2018-01-03 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署積極偵辦三中案，目前掌握前總統馬英九涉案的證據，週刊報導，中時集團前董座余建新臨時變卦不買三中，只想買中視，馬英九知道後相當生氣，和余建新約好談判，但當時余建新嗆他：「你以為你總統當定了嗎？」讓馬英九說不出話來，最後改變心意願意妥協；蔡正元方面也緊咬馬英九，現在傳出檢方將在新春起訴馬英九。

《鏡週刊》報導，馬英九為了選總統，突然改變三中包裹出售另找買家的主意，涉嫌賤賣中視，回饋4.8億給余建新，檢方已掌握馬英九改變主意的會議，有證人向檢察官還原當天會議內容。

報導指出，當時馬英九和余建新密會，馬劈頭就說：「三中要拿回來，轉賣給其他人以便籌款！」余建新嗆他：「馬主席，你以為你總統當定了嗎？」這讓馬英九垮著臉不語，余建新接著說：「為了你的政見，黨政軍要退出媒體，急急忙忙的在2005年12月間找我幫忙接三中，我找了很多人幫忙出錢，你現在卻說要拿回去，如果要拿回中廣及中影的話沒關係，但中視給留給我！」

馬英九聽完後態度開始軟化，最後終於同意余建新買中視，後來中投公司針對中視交易案召開會議討論，對話全被汪海清錄下，也錄到馬英九現聲決定「回饋」余建新，讓余建新以8.9億買下中視，但實際上蔡正元介紹的保力達出價比余建新高出3.1億元。蔡正元也向檢方指稱有向保力達協議價錢，對方開價12億至15億的價錢，但最後卻賣給余建新，讓他相當傻眼。

對此，馬英九辦公室發言人徐巧芯指出，馬前總統從政以來一向清廉，奉公守法，絕對經得起檢驗，這案子已過特偵組長年調查，並在2014年偵結，並無任何不法，呼籲媒體應秉持第四權的公正客觀性，別淪為打手。