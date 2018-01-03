蔡壁如被拔是幌子？ 週刊爆柯文哲撤換心腹內幕

台北市長柯文哲（右）上任剛滿3週年，他的親信、辦公室主任蔡壁如（左）將離開權力核心職務。（資料照）

2018-01-03 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲上任剛滿3周年，他的親信、辦公室主任蔡壁如，將離開權力核心職務，對此柯P日前說，蔡壁如的個性太直白了，並將對外招募新主任。週刊報導，柯文哲大動作換掉心腹，其實有所用意。

本報報導，蔡壁如於市政總質詢時備受市議員抨擊，為免柯蔡體制風波影響選情，蔡請辭市長辦公室主任，但仍保留十二職等顧問，蔡壁如也坦言，市長覺得她硬梆梆不懂社交，新主任未來要應付選舉期間與政黨及議員關係，沒有限定應徵者的政黨背景、顏色。

《壹週刊》報導，柯文哲將蔡壁如調職，看起來耳目一新，其實是幌子，因選舉接近，嚴格貫徹柯P意志的蔡壁如，得罪太多綠營議員和市府官員，為了不讓她成為選舉的變數或攻擊箭靶，柯讓她轉向檯面下，目的是要按捺綠營，讓他們「舒服」。

報導提到，知情人士透露，蔡壁如得罪許多人士，包括雙城論壇講稿有無送到總統府，LINE傳訊給周玉蔻「小心皺紋」等。柯P拿掉蔡的頭銜，是在強調市府的事他說了算，另一方面也保護蔡，讓大家矛頭不要指錯方向。而蔡在柯P身邊做的事還是一樣，對於官員來說一樣有影響力，只是頭銜被拔掉，反而包袱減輕不少。

此外，報導引述綠營選舉操盤人士說法，柯文哲明白如果沒有民進黨幫忙，很難勝選，而柯一再攻擊民進黨，綠營也很難大方支持他，但在不讓國民黨拿下台北市的最高原則下，與柯文哲合作仍是選項。

對此，蔡壁如接到《壹週刊》詢問調職相關問題的電話，僅說「沒什麼好講的」隨即掛掉。北市府發言人劉奕霆則說，蔡壁如在市府一直擔任政策的聯繫、溝通，如國安講稿和遠雄密會事件，都是單純聯繫工作，未來蔡顧問不再負責府外聯繫，將採內外分工。