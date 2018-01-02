獨家》友邦宏都拉斯總統就職 陳建仁將任特使往賀

2018-01-02 22:10

〔記者蘇永耀／台北報導〕我友邦宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）獲選連任，蔡總統除在上週以視訊連線恭賀勝選，也決定指派副總統陳建仁擔任總統特使，前往宏都拉斯出席葉南德茲的就職典禮，以彰顯兩國關係的友好。

宏都拉斯日前大選，葉南德茲與挑戰者左派「反獨裁反對聯盟」領袖納斯拉勒票數相當接近，計票後葉南德茲小勝納斯拉勒。但計票過程引發爭議，爆發群眾抗爭、國內動盪。宏都拉斯當局為制止動亂，曾實施宵禁。

不過，在宏都拉斯最高選舉法庭宣布葉南德茲勝選後，美國也在二十二日承認宏國選舉結果，美國國務院發言人諾爾特聲明中指出：「祝賀總統葉南德茲在十一月二十六日總統大選中勝出。」

蔡總統也在二十七日在總統府透過視訊通話方式，祝賀葉南德茲（Juan Orlando Hernández）獲選連任，總統表示，宏都拉斯正在展開新的一頁。葉南德茲總統是宏都拉斯現行憲法實施後，第一位連任的總統。他的勝選是人民對執政的肯定，相信由他領導的「全國大對話」，一定能夠把歧見轉化為共識，打造一個全新的宏都拉斯。

蔡總統在去年初「英捷專案」，已造訪過宏都拉斯，上週在與葉南德茲視訊連線恭賀勝選，也決定指派副總統陳建仁擔任總統特使，前往宏國出席預計本月下旬舉行的葉南德茲總統就職典禮，進一步鞏固兩國關係。