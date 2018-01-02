統籌前瞻軌道建設 交部政次：鐵道局即可

2018-01-02 13:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕前瞻軌道建設有專家學者呼籲政府應成立中央捷運局或公法人組織，透過統一系統規格，降低採購、維修成本，且統一規格有助於國車國造的發展。交通部政務次長王國材今回應，交通部對於前瞻軌道建設已經有完整規劃，一切正依計畫進行中，即將整併成立的鐵道局，即是中央專責單位，負責台鐵、高鐵、捷運標準研擬及規劃建設。

立法院院會去年12月26日三讀通過交通部鐵道局組織法，將現有高速鐵路工程局與鐵路改建工程局整併，並成立交通部鐵道局；王國材表示，本週五將會邀集高鐵局、鐵工局等單位，討論後續整併步驟，鐵道局原則上於半年內就會成立。交通部鐵道局將負責前瞻軌道標準訂定，軌道技術研究暨驗證中心負責測試、驗證，並由跨部會軌道產業推動會報，做為國內軌道產業間的平台，推動國內車輛、號誌、供電、通訊、中央監控、月台門、維修、零件等產業。

王國材表示，交通部鐵道局之下，本身就有捷運單位，可代表所謂中央捷運局，不需要另外成立一個公法人組織；若另外成立一個中央捷運局，兩個單位會有衝突，未來前瞻軌道計畫，需要中央統整的方案，都會由鐵道局執行。至於人才方面，台北捷運局若派用期限到，鐵道局可延攬部分人材。

未來軌道產業標準訂定，會由鐵道局負責，相關材料、系統是否達到標準，則由軌道技術研究暨驗證中心負責。王國材表示，對於專家學者針對前瞻軌道建設深入的建議，王國材表示，交通部都很感謝，並會納入執行參考。