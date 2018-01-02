台灣向前、台南第一 黃偉哲展現爭取市長提名決心

2018-01-02 13:25

〔記者王涵平／台南報導〕投入民進黨台南市長初選的黃偉哲，今發表平面文宣「台灣向前、台南第一」，希望市民深入認識黃偉哲，了解黃偉哲爭取市長提名的決心。

2018年開工首日，黃偉哲由發言人郭國文、市議員蔡蘇秋金及初選參選人王平川陪同，在學甲服務處發表平面文宣。

文宣內容包括黨外阿爸的禁書、學運份子的經理人、公衛人的慈悲心、賴清德與黃偉哲的哈佛情誼、五百塊的啟發、台南立委、台灣第一以及台南特有種、開放新選哲等7部分。

黃偉哲表示，出身台南七股，最早接受民主啟蒙是來自父親黃輝鍠醫師，影響他在台大求學時投入學運，1988年520農民運動遭到軍警毆傷逮捕，決心走上政治。1995年初試身手回鄉選舉，便以第二高票當選國代，2004開始擔任立委至今。立委生涯以來，期許自己國會問政與服務選民一樣周到，連續4屆獲公督盟評鑑17次優秀立委，是難能可貴的紀錄。

外界認為黃偉哲政治路途一帆風順，但鮮少人知道，頂著哈佛與耶魯雙碩士高學歷光環，但學成歸國後，曾歷經一段處處碰壁的失業期。黃偉哲回憶當時曾向妻子劉育菁要500元加油，卻聽到太太一句「你不是民進黨的菁英？」、「怎麼連500塊都沒有？」原來妻子心疼黃偉哲滿腹學識理想卻無用武之地，言談盡是憐惜之意，讓黃偉哲心酸不已，自從宣布投入市長初選，妻子決定公開力挺，非常感動。

黃偉哲初選強調「正派傳承」與「接棒賴清德」等訴求，文宣透露與賴清德的私人交情，兩人曾是國大同事，2000年又先後赴哈佛進修就讀，賴清德擔任市長期間，兩人分別在地方、中央建設台南，建立合作默契。