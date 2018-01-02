外交部籲勿撕護照「防偽貼紙」 以免影響旅遊權益

外交部發行二代晶片護照，卻誤植美國機場圖樣，將發行防偽貼紙覆蓋。（記者呂伊萱攝）

2018-01-02 12:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕二代晶片護照誤植美國機場案，外交部將新製「防偽貼紙」覆蓋誤植圖面。但有立委質疑貼紙可能會影響國人出入外國海關，或被國人撕下。對此，外交部發言人李憲章表示，外交部依法核發護照，為護照權責機關，樣式修正都會通知各國政府、以便利國人商旅。他也指出，貼紙是護照一部分，一旦撕下造成毀損，可能影響旅行權益，請國人「不要嘗試撕下來」。

外交部護照誤植風波暫告段落，「防偽貼紙」設計圖樣約在2月初完成，加貼貼紙的二代晶片護照則預計在農曆年前發行。但國民黨立委盧秀燕日前提出質疑，指出國民身分文件為防止偽造，應完整無瑕，擔心加貼貼紙的護照會增加國民入境他國風險。

外交部今天在新聞說明會澄清，李憲章說，依照護照條例規定除持照人簽名外，其他「非權責機關」不得擅自於護照增刪塗改及加蓋圖戳，而外交部既為護照權責機關，即無違反規範，式樣及修正也將按照國際慣例通知各國政府。

至於護照毀損問題，李憲章說，先前有民眾在護照上貼貼紙，外交部也是道德勸說，以免影響旅遊權益；而外交部是護照主責機關，進行樣式修正後，加註貼紙就是護照一部分，請國人「不要嘗試撕下來」，否則航空公司可拒絕登機，影響國人權益。

另外，原誤植圖樣橫跨第4頁和第5頁，但外交部表示，第4頁內容為注意事項文字，已覆蓋圖樣，「防偽貼紙」僅會覆蓋第5頁，第5頁為加簽頁（Amendments and Endorsements），本即保留供外交部辦理護照加簽及修正之用，也不會減少國人在辦理簽證及入出境之頁次使用。未來式樣修正也均照國際慣例通知各國政府，便利國人海外旅行。

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