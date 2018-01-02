宜蘭3局處調整 陳金德：要贏回縣民信任

2018-01-02 11:32

［記者簡惠茹／宜蘭報導］2018年新年剛到，宜蘭縣政府小內閣3局處調整，宜蘭代理縣長陳金德宣布新人事，包含農業處長游憲廷、工旅處長李岳儒與工策會總幹事陳長偉，新的一年縣府團隊要贏回縣民信任。

新的一年宜蘭縣府人事微調，陳金德昨宣布，原工旅處長陳長偉調任工策會總幹事，請他針對工商業招商引資投資，聯繫工業區事務，原總幹事調府本部秘書，原秘書李岳儒調任工旅處處長，懸缺已久的農業處長由原縣府秘書游憲廷擔任。

由於2018選舉將至，人事調動難免引起聯想，媒體詢問是否跟選舉布局有關？陳金德說，人事調動難免都會被認為跟選舉有關，可是他現在還不知道誰要選縣長。

「贏回縣民對縣府的信賴。」陳金德在縣務會議中向縣府團隊喊話，他說，新的一年對縣府同仁有些期許，縣長代理任期到今年年底為止，剩下一年的代理期間，期許同仁知道他的施政目標就是讓縣民安居樂業，施政者要放在心上的事情，相關作為要找回縣民對縣府的信賴。

陳金德指出，必須從多方面著手，例如效率的問題，很多民眾反映申請相關文件審查的時間過久，審查程序過於冗長，相關單位要並行審查，不要只是公文會來會去，民眾依法律受到保障的權利，每個單位每個機關都要念茲在茲，所有作為，都要重視民眾依照法律受到保障的權利，不能依照不完整法規或程序侵犯權益。

另外，陳金德表示，縣府重大政策態度要明確，例如市地重劃問題，無論公辦自辦都要依法處理，縣府立場一經決定就要全力以赴對外說明，不要給民眾模糊空間，重大政策例如都市計畫或非都的開發案，遇到容積問題必須通案性處理，盡量避免個案調整，雖然合乎行政程序且合法，但是總是避免讓民眾有所疑慮。

原本預期元旦上路的「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」，沒有在預定日期公布，縣府表示，辦法還要再做調整，將文字寫得更清楚，不要讓民眾誤會，調整後才會正式公布。