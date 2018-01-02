參加泛藍聯盟活動 洪秀柱：沒有與國民黨分庭抗禮居心

2018-01-02 11:16

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱今早出席深藍色彩濃厚的「中華泛藍聯盟」新舊總召新春茶敘活動，面對外界解讀該聯盟是否要與國民黨中央互別瞄頭、分庭抗禮，她受訪時表示，「他們大概沒有這種居心」，並強調「中華泛藍聯盟」絕對是希望整合各方面的力量，在關鍵時刻幫助國民黨。

接任總召的前國民黨國發院長林忠山則表示，聯盟與國民黨中央基本上是分進合擊，「絕對不會分裂」，但他也說，面對民進黨執政以來的狀況，「大家真的急了」，「毀黨亡國」的情況讓他們忍不住，「黨中央處理速度慢了一些，我們要協助處理。」他並說，未來「中華泛藍聯盟」會在各縣市設立「分盟」，協助軍公教設置連署站，幫忙推動年改案公投聯署。

洪秀柱在致詞時表示，泛藍聯盟是來協助讓國民黨的力量可以整合，有人喜歡張三，不喜歡李四，有人喜歡李四，不喜歡張三，但張三、李四都在同一個陣營，有人因為喜歡洪秀柱，支持國民黨，有人因為喜歡吳敦義，支持國民黨，每個人的背後都能看到這個黨，否則為何會稱為「藍」？

洪秀柱並強調，泛藍不應該只是「反獨」，還要「促統」，如果只「反獨」不「促統」，就只是保持現狀，「等於是變相台獨」，如果永遠保持現狀，腳步不向前走，這個國家、社會會有未來、希望嗎？因此「反獨」的目的在「促統」，唯有「反獨」才能救台灣，與對岸坐下來好好談判。