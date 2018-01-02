挾旅遊禁令要求和台灣斷交 帛琉向中國說NO！

帛琉總統雷蒙傑索透過發言人表示，不會改變與台灣的外交關係。（美聯社）

2018-01-02 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕我國位於西太平洋的友邦帛琉，先前傳出遭中國挾旅遊禁令，威脅與我斷交。對此，帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）透過發言人表示，不會改變與台灣的外交關係。

根據《金融時報》報導，雷蒙傑索發言人卡茲沃（Olkeriil Kazuo）表示，「帛琉是一個民主、法治國家，我們會做出自己的決定。」強調目前沒有打算要改變與台灣的外交關係。

卡茲沃提到，其實北京對帛琉的旅遊禁令已行之有年，但過去從未嚴格執行，因此對他們沒有造成任何影響。

帛琉駐台大使歐克利（Dilmei Louisa Olkeriil）則坦言，如果中國遊客不再前往帛琉，確實會重創其觀光產業。「如果中國不讓遊客來帛琉，那就不會再有旅客來了，我們必須關注這個問題」，歐克利認為，帛琉得透過其他方式發展經濟，才能避免國家受到諸如此類的危機。

報導中提到，中國是帛琉最大的觀光客來源，去年赴帛琉旅遊的11萬至12萬人中，光是中國遊客就佔了半數。

報導中指出，只要觀察觀光產業的發展，就能大致看出帛琉整年度的經濟表現，但在去年，來自台灣、日本和中國的遊客顯著下降，為帛琉的經濟帶來了許多不確定性。