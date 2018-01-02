統治前先講統計！柯市府開發戰情儀表板

柯市府為了要能在第一時間掌握現況，目前研考會與資訊局、中研院合作，開發出柯文哲的「戰情儀表板」（資料圖，記者鍾泓良攝）

2018-01-02 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕邁入2018年，九合一選戰也逐漸逼近，柯市府為了要能在第一時間掌握現況，目前研考會與資訊局、中研院合作，開發出柯文哲的「戰情儀表板」，除了可以即時追蹤各個市政議題外，未來每個局處可能都將有自己的一套儀表板作為施政參考，甚至民眾也可以用此來監督台北市政府每日動態。

據《風傳媒》報導，過去柯文哲曾強調「統治前先講統計」，而戰情儀表板正是此概念的具體呈現，目前戰情儀表板已經開發了市長室與研考會的版本，各局處最晚在今年3月也會有各自的儀表板。儀表板可以顯示前一天或過去某段時間內的重大資訊，讓各處可以在一早就掌握情資。

資訊局表示，此儀表板會給予較明確的數值，未來可用來討論市政，而非坐在辦公室中對外界狀況一無所知。

報導指出，此構想來自同為醫生的柯文哲與研考會主委王崇禮。王崇禮指出，過去在醫院時，前一晚的病人數據會在晚上11點59分進入系統，凌晨電腦跑完數據後，醫生早上一來就可以看到分析出來的病人資訊，之後相關動作回應也不至於太慢，因此將這套作法帶入市政中，有助於即時回應市政需求。