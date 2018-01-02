宜蘭小內閣改組 農業處、工旅處長新官上任

2018-01-02 09:38

［記者簡惠茹／宜蘭報導］2018年新年剛開始，宜蘭縣政府小內閣小調動，除了教育處長簡菲莉將在1月底退休外，宜蘭代理縣長陳金德今宣布，工旅處、農業處長也都將調動，且從今天生效。

宜蘭縣政府小內閣除了教育處長簡菲莉日前除出因借調1年期限已滿，將在1月31日退休以外，工旅處、農業處長和工策會總幹事都進行人事異動，陳金德今天在縣務會議宣布，工旅處長陳長偉轉任工策會，職缺由秘書李岳儒接任，工策會總幹事李守正轉任秘書，農業處則由秘書游憲廷接任。