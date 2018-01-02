華府升旗典禮 》傳將接外長 高碩泰：毫無所悉

台北駐美代表高碩泰（左二）今天出席華府元旦升旗典禮，對於接任外長的傳聞表示毫無所悉。（記者曹郁芬攝）

2018-01-02 06:04

〔駐美特派員曹郁芬／華府1日報導〕低於攝氏零下10度的氣溫，甚至使蘋果手機當機無法操作，不過已連續舉辦了14年的升旗典禮，今早仍在刺骨寒風中，吸引了近200名大華府地區的台灣僑胞，在馬里蘭州蒙郡舉行的元旦升旗典禮中高唱國歌與國旗歌。

低於攝氏零下10度 高唱國歌與國旗歌

率領同仁出席升旗典禮的台北駐美代表高碩泰，被問到近期是否可能返台接任外交部長職務時說：「你剛提到的東西我毫無所悉，我不曉得那是假新聞還是假議題，但是呢，它完全是個none issue（非議題）。」台北媒體之前報導，高碩泰可望於二月回台接外長，現任外長李大維可能接任國安會秘書長。

傳李大維接國安會秘書長

北美正遭遇50年來最強寒流的侵襲，不過由台灣同鄉聯誼會、華府榮光會與中華民國黃埔同學會共同舉辦的升旗典禮並未打退堂鼓。主辦單位在現場發放保溫的暖暖包和熱豆漿，幫助出席者禦寒。

高碩泰致辭時說，在寒冬中看到國旗冉冉上升除了感到激動，更要代表政府感謝海外僑胞對中華民國台灣的長期支持。

高碩泰接受媒體訪問時說，過去一年有驚奇、驚喜與挑戰，但在台灣關係法與六項保證承諾之下，透過大家共同努力增進了美台互信，有穩健的進展，未來當然還有提升的空間。

他表示，希望美台在雙邊關係找出利基，提升交流層級，放寬互動的限制，維持跟美方定期的互動與交流。此外，基於共同的理念和共享的價值，讓中華民國台灣在區域扮演一個穩健的，促進區域繁榮的角色。

至於美方對台灣發表的國防白皮書有何回應，高碩泰說，雙方一直有長期的國防安全合作機制，各方面的溝通與對話從未間斷，國防白皮書充分反應了台灣對於台美安全合作的期許，「美台在這方面的溝通與互動絕對沒有問題。我們有這方面的互信。」