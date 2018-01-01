習近平好感度勝小英？ 姚立明：民調世界首創 毫無意義

2018-01-01 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民意基金會於2017年12月31日發布民調指出，台灣民意對於中國領導人習近平的好感度，勝過總統蔡英文，國會觀察基金會董事長姚立明對此表示，「毫無意義」。

台灣民意基金會針對總統蔡英文、前總統馬英九與中國領導人習近平進行民意調查，民調顯示2017年12月，在1085名受訪者中，有34.1%的受訪者對小英沒好感，30.4%的受訪者為沒感覺，對小英有好感的受訪者佔31.8%，有3.7%受訪者不知道自己感受，小英分數為46.94分。

對於習近平，2017年12月有1074名受訪民眾中，19.9%對習反感，39.9%對習無感，29%受訪者則是對習有好感，11.1%的受訪者不知道自己感受，習近平獲得的分數為51.52分，略勝小英。

姚立明對此在三立新聞台《新台灣加油》中，質疑該民調的功能何在。

姚立明說，有些民調的研究動機與本質「很難能夠想像」，這份民調把一個國家的現任、前任總統，拿去跟共產國家的元首相提並論，「大概全世界首創」，姚認為，針對一個專制國家，去研究民眾對其好感或反感「是毫無意義」，「這個民調本身是沒有功能的」。

姚立明提到，以選舉民調說明民調的功能性，民調著重於調查一地民眾，對於人、事、物的看法，使得候選人得以改善錯誤或加強宣導，「不是讓自己自嗨我贏了」，姚認為，「民調不是為民調而做民調」，應該要能彰顯其功能性。