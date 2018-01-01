慈林學苑動土 林義雄：盼培育政治、社運人才

慈林學苑今舉辦動土典禮，預計2020年完工，作為「慈林社會發展學院」校舍使用。（記者張議晨攝）

2018-01-01 13:20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕慈林教育基金會籌備1年多的「慈林學苑」已完成設計規劃，今舉辦動土儀式，預計耗資1.8億，建置地上7層、地下1層建物，作為2020年成立的「慈林社會發展學院」校舍使用，前民進黨主席、慈林教育基金會創辦人林義雄說，希望學苑能為台灣培育人才，帶給社會正向發展。

慈林學苑的預定地，位於宜蘭縣五結鄉，原是林義雄家族代代相傳土地，林義雄前年將部分農地，無償捐贈給慈林基金會，用於慈林學苑的籌備使用。

林義雄形容建設學校、培育人才如同在「種稻」，他說，稻穀成熟後可餵飽百姓，人才育成後，所學用於社會，回饋社會。

他說，他年紀已大，現在想得只是如何栽培下一代，才籌備社會發展學院，希望為台灣培育下一代政治、社運人才，讓社會有更好發展。

今典禮簡單隆重，林義雄以祖父傳承的「鋤頭」，為慈林學苑動土。林義雄說，鋤頭是他祖父傳承下來，是他們家的「傳家寶」，現在要將它傳承給下一代青年，為台灣這塊土地繼續耕耘。

慈林學苑預計2020年完工，內部將設置教室、研討室、餐廳、廚房、多功能會議室等，並有可容納70人的宿舍，每年定期舉辦「社會發展研修班」、「政治家研修班」等課程。

慈林基金會表示，學苑完成後，將作為籌備中的「慈林社會發展學院」校舍使用，與現有的「慈林文教中心」、「慈林紀念館」、「慈林新館」成為完整校園。