新北市長黨內競爭開跑？侯友宜、周錫瑋各自解讀...

新北市副市長侯友宜與前台北縣長周錫瑋同台唱國歌。（記者邱書昱攝）

2018-01-01 10:39

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市政府元旦升旗典禮邀請民眾到市府廣場前唱國歌，外界關注焦點放在新北市副市長侯友宜與前台北縣長周錫瑋的互動。媒體問周錫瑋是潛在競爭者？侯友宜哈哈大笑地回答，最重要把事情做好；周錫瑋則說，從容大肚、和氣開心才是要參與選舉人該有的表現，希望能和市長朱立倫、侯友宜討論新北市發展議題，將來一定會找機會好好聊聊。

新北市元旦升旗典禮邀請民眾參加健走活動，副市長侯友宜身穿黑色夾克胸前貼上國旗，對於服裝侃侃而談地表示，在警大的時候有穿過類似服裝，像是重溫舊夢。面對媒體問到他是周錫瑋潛在競爭者？侯友宜哈哈大笑地回答，還是最重要把事情做好。不過，外界傳言農曆新年過後有重大事情宣布，侯友宜幽默地表示，「今天有重大宣布，元旦升旗大家踴躍參加」。

對於媒體關注在前台北縣長周錫瑋同台唱國歌，侯友宜則回答，元旦升旗跟所有愛好中華民國的好朋友們在一起都是很開心一件事。

侯友宜表示，在上台前因為位置在前面，沒有和周錫瑋碰面，也謝謝很多朋友參加活動；對於最近的活動與周錫瑋多次一同出席，侯友宜說，在當警政署長時，與擔任立法委員的周錫瑋經常碰面，聊聊過去的事情，「就是平常心，聊一些平常事」。

周錫瑋說，最近碰面都是和平的火花，與市長朱立倫長談後，希望對很多事情能夠溝通，而侯友宜也是在許多場合見過幾次面，剛好坐在一起。他透露，「我覺得就是大家都想說能不能和氣一點、開心一點，彼此間做朋友」，因為以前不常碰頭，最近比較常見面，覺得互相聊一聊很好，所有升旗典禮有時間都會去，「我早上才去中央黨部參加升旗典禮。」