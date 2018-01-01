「今年最低溫」 金防部元旦升旗展朝氣

福建省政府秘書長翁明志（前排左一起）、金門縣議長洪麗萍、縣長陳福海、金防部指揮官郝以知等參加元旦升旗。（記者吳正庭攝）

2018-01-01 09:59

〔記者吳正庭／金門報導〕外島金門今天在「最低溫」天氣中，舉行107 年元旦升旗典禮，縣長陳福海說，今年是感恩、惜福年，期盼「2018有您真好、幸福共好」；帶著國旗與會的金防部弟兄，精神抖擻，再一次為全場帶來熱情、活力。

金門升旗典禮今晨6時30分在各鄉鎮同步舉行，福建省政府秘書長翁明志、縣長陳福海、議長洪麗萍、金防部指揮官郝以知中將與各界代表，出席位於金城鎮的金門縣立體育場升旗典禮。

每年都提出一句話作為工作期許的陳福海說，金門是座幸福島嶼，希望「2018有您真好」之外，再加一句「幸福共好」。

陳福海指出，感謝縣議會及金防部的支持、省府的協助，過去3年的努力，可以讓金門至少10年不缺水、不缺電，且在教育、觀光及建構兩岸友善平台上看到成果，今年是感恩、惜福的一年。

根據中央氣象局資料，今晨最低溫就落在6時40分的攝氏11點3度，頂著寒風到場的民眾打趣說，這是「今年最低溫」。

軍裝出席的金防部弟兄，與民眾一起升旗、健走，一路揮舞著國旗、臉上貼著國旗貼紙，展現軍人熱情、活力，提前為現場帶來充滿陽光的朝氣。