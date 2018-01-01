到高雄元旦升旗 馬英九許「颱風小、出口多」新年願望

馬英九今身穿國旗裝，搭配國旗圍巾出席高雄元旦升旗。（記者方志賢攝）

2018-01-01 09:59

［記者方志賢／高雄報導］前總統馬英九今天在高雄國家體育場參加元旦升旗典禮，他身穿國旗裝，搭配國旗圍巾出席，他致詞表示，除台北市外，高雄是他居住最久的城市，在左營受訓、服役2年，每天跑步也養成晨跑習慣，最後他也許下台灣能「風調雨順颱風小、國泰民安出口多」的新年願望。

今清晨6時許，馬英九參加在高雄國家體育場的「金犬迎新、升旗逗陣走」，與現場上千位民眾一起升旗，隨後並進入左營海軍營區健走。國民黨立委黃昭順、陳宜民及數名市議員也出席。

馬英九致詞表示，左營是他舊遊之地，46年前，他在左營度過2年愉快時光，在陸戰隊學校受訓、海軍後勤司令部服役，每天早上跑步也養成晨跑習慣。

馬英九表示，今早5時30分從旅館出發，遇見許多老朋友，讓他想起唐朝詩人賀知章寫的「回鄉偶書」，他當場帶著民眾一起背誦「少小離家老大回、鄉音無改鬢毛衰，兒童相見不相識，笑問客從何處來。」

馬英九說，他帶著慢跑習慣離開左營，後來到美國留學時在雪地跑步，穿的還是他陸戰隊的運動服，回國這麼多年，3年前還到林口陸戰66旅與官兵一起在營區慢跑，回想起在陸戰隊的日子，別有一番滋味在心頭，如今重返左營當年受訓、服役的地方，感覺很快樂。

馬英九希望大家每天都運動、每天都健康。最後他許下台灣能「風調雨順颱風小」，因為沒有颱風就沒有雨水，颱風還是很重要，但不要太大，「國泰民安出口多」，台灣經濟需靠外貿帶動，並希望2018高雄出發。

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