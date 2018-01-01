元旦升旗 林佳龍：藍天、綠地、白雲缺一不可

台中元旦升旗吸引數千民眾早起迎接新年。（記者蘇孟娟攝）

2018-01-01 09:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市元旦升旗上午近8點在市府前廣場舉行，吸引數千人早起迎接新年，台中市長林佳龍許下新年願望，除盼花博順利及捷運綠線成功試營運外，也盼空污改善，更有感而發指出，看著國旗升旗，藍天、綠地甚至白雲均缺一不可，盼大家一起努力，不分歧。

台中市今年元旦升旗邀請日本、義大利、加拿大、越南、泰國、印尼、中國新住民及原住民等國新住民親子代表領唱國歌，象徵世界各地新移民選擇台中落地生根，世界花博在台中開花結果。

林佳龍唱國歌時全程唱完，並在升旗時行舉手禮，典禮結束後，他也許下新年三願，包括希望邁向花博年花博順利成功；另捷運綠線通車，如期完成；更期待台中空氣品質愈來愈好，成為最宜居城市。

他說，在升旗時看著冉冉上升的國旗時，看到藍天白雲，他說，藍天、綠地甚至白雲均缺一不可，像台中市有不同族群唱國歌、共同許願，台中之所以偉大就是因為族群不分，不分彼此、不分藍綠，盼一起打拚城市的未來與發展，大家共同努力、不分歧。

林佳龍說，宜居城市若只有藍天沒有綠地，畫面不會美麗，只有綠地沒有藍天，畫面就不動人，就因為大家都是不可或缺的一員，一起珍惜，一起許新年願望，盼大家歡喜築夢、踏實圓夢。

市府迎接花博到來，現場發送限量版3500條花博運動毛巾，也邀請蟬聯14年冠軍的東山高中啦啦隊、具55年歷史的台中女中樂儀旗隊及剛成軍不到半年即獲得雙料冠軍的仁美國小啦啦隊，還有極具地方特色的台中魚市場的太鼓開場，此外，花博吉祥物石虎家族也會一起到場與大家同樂，節目豐富，精彩可期。邀請市民踴躍參加，以歡欣鼓舞的心情一同迎接2018年的到來。

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台中市元旦升旗。（記者蘇孟娟攝）

台中元旦升旗，林佳龍許願；藍天、綠地、白雲缺一不可，盼不分歧。（記者蘇孟娟攝）

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