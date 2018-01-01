鄒族古謠唱國歌升旗 涂醒哲：嘉市要邁向智慧城市

嘉義市長涂醒哲元旦升旗典禮敬禮。（記者王善嬿攝）

2018-01-01 09:44

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市迎接新年元旦，今天上午7點在市府前廣場舉行升旗典禮，嘉義市長涂醒哲致詞說，嘉義市族群融合自嘉農棒球隊「 KANO」合力打進日本甲子園獲得亞軍可見，今年以鄒族古謠改編國歌、更感動人，他也感謝議員良性監督跟支持，未來要打造嘉義市成智慧現代的城市。

今天嘉義市元旦升旗典禮，由市幼獅複式童軍團護旗入場、擔任升旗手，宏仁女中合唱團以鄒族古謠吟唱改編國歌、嘉華中學演奏及演唱國旗歌。

涂醒哲致詞說，去年爭取多年的鐵路高架化正式啟動、延宕15年的污水下水道建設等也都開始，且曾入圍紐約TOP7智慧城市榮譽，今年新調整的組織增加智慧科技處，未來要讓嘉義市成為現代、智慧的城市。

議長蕭淑麗：府會如兩個輪子、朝同一方向

嘉市議會議長蕭淑麗致詞表示，過去一年台灣面臨內憂外患，兩岸關係降到冰點、民眾生計難維生，希望執政政府要讓民眾可安居樂業，她還提到涂市府有新思維，議會所有議員都看見，也對市政推動提出許多意見，希望市府融入議員的意見施政才更貼近民意，府會不是對立而如車的兩個輪子，不同位置但朝同一方向。

嘉義市幼獅複式童軍團護旗進場。（記者王善嬿攝）