元旦升旗 竹市幻象戰機衝場賀新年！

新竹市107年元旦升旗典禮上午7點半在市府前廣場舉行，今年首次有幻象戰機在天空衝天賀新年，讓在場民眾歡呼聲四起，一起迎接幸福的第一天。（記者洪美秀攝）

2018-01-01 09:34

〔記者洪美秀／新竹報導〕107年元旦升旗，新竹市上千名民眾今天上午7點30分在市府前廣場元氣登場！還有空軍第2聯隊出動5架幻象戰機排列成倒「V」字形來賀新年，戰機從中山路往市府上空衝場，精湛演出震撼全場，全場歡呼聲四起。

接著登場的是16家在地知名早餐店家的「元氣市集」，市長林智堅與市民一起許下新年願望，他說會加速推動新竹建設，與大家相約「2018，一定幸福！」

新竹市2018元旦慶祝系列豐富多元，除有新年升旗典禮，還有精采音樂饗宴，最吸睛的莫過於空軍第2聯隊出動5架幻象戰機衝場，用空中飛行英姿與市民一同迎接新年到來。

市長林智堅感謝新竹市民，3年前願意給一個39歲的年輕人「改變新竹市的機會」，因為年輕所以勇敢造夢、逐夢進而圓夢，他細數3年來各項重大建設，4公里「新竹之森」和微笑水岸打造城市優質藍綠帶，加上新竹公園與動物園再生計畫今年會完工等，更預告新竹市立棒球場，中央已核定經費，今年就會動工。

林智堅說，2017年是充滿驚喜與感恩的一年，全國第一間由地方政府和民間協力打造的兒童醫院，即將坐落新竹市；世博台灣館在聯發科蔡明介董事長協助下，將轉型兒童探索館；而服役超過60年的新竹油庫，前天也在行政院長賴清德、立委柯建銘見證下正式廢庫，朝「竹科X創新產業區」邁進。

今年首推元氣市集，邀請16個新竹地區知名早餐業者，帶來鹹派、柴燒窯烤麵包、刈包、紅豆餅、乳酪餅、豬肉夾饃及紅豆湯圓等25種中、西式餐點，讓民眾新年第一餐，超元氣，開始新年幸福的第一天。

新竹市107年元旦升旗典禮上午7點半在市府前廣場舉行，今年首次有幻象戰機在天空衝天賀新年，讓在場民眾歡呼聲四起，一起迎接幸福的第一天。（記者洪美秀攝）

新竹市107年元旦升旗典禮上午7點半在市府前廣場舉行，今年首次有幻象戰機在天空衝天賀新年，讓在場民眾歡呼聲四起，一起迎接幸福的第一天。（記者洪美秀攝）