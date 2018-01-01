彰市元旦升旗 魏明谷：Google、FB要買100％綠電

民眾擠滿彰化府前廣場參加升旗典禮。（記者張聰秋攝）

2018-01-01 09:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕慶祝107年元旦，彰化縣政府今天上午8點在縣府府前廣場，舉辦升旗典禮暨「幸福社區藝起來點」活動，吸引人潮，大家在寒風中唱國歌、看著國旗升起隨風飄揚，感受新年新氣象到來，今年年底就是地方5合1選舉，縣長魏明谷致詞時細數其施政績效，他說，彰化綠能建設已有重大成果，Google、FB臉書向縣府表明希望購買綠電，應該很快就會有結果。

魏明谷指出，Google、FB臉書這2家國際大廠很積極與縣府接洽，因為他們表明要購買100%綠電，所以，在未來2月應該會看到成果，尤其是Google最為積極，對方一直希望縣府能夠協助認證，拿到100%綠電，以此提升其國際企業社會形象，綠能已是世界趨勢，在全球面對極端氣候，以及空氣污染，更讓縣府需展現發展綠能的決心。

兼任彰化縣鄉鎮市長聯誼會長的彰化市長邱建富致詞時也大讚魏明谷的施政能力和縣府團隊，他說，彰化捷運和彰化火車站鐵路高架化都有眉目了，去年和未來將在彰化市執行的建設經費，超過700多億元經費，這是彰化市有史以來最高的建設經費，他代表彰化市24萬名市民向縣長說聲謝謝！

在升旗典禮之前，縣府請來有氧舞蹈老師帶領現場上千民眾跳健康操，活動筋骨驅走寒意，緊接進入活動重頭戲，由合唱團成員引領民眾高唱國歌，民眾手拿國旗，望著國旗升上天空，不少民眾說，很有過元旦的Fu！

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