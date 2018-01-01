迎接2018 斗六跨年夜high到白天

斗六市長謝淑亞、雲林縣議員林聖爵、林岳璋等人穿著國旗裝陪市民一起元旦升旗。（記者廖淑玲攝）

2018-01-01 09:14

［記者廖淑玲／雲林報導］迎接2018，斗六很精彩，斗六市公所今年首舉辦跨年晚會、緊接著今天早上元旦升旗，讓斗六市民不必遠赴外地就能從黑夜high到白天，大呼過癮。

斗六市公所昨晚在斗六棒球場前的三好國際酒店舉辦「幸福三好跨年晚會」，帶領市民跨入歡樂的2018年，今天上午7點不到，就有許多民眾同樣聚集在三好國際酒店前，等著參加升旗典禮。

8點一到，主辦單位特別製做一面超大的國旗，看著國旗冉冉升起，上千名參與升旗典禮的群眾頭戴國旗帽、手拿小國旗一起繞行斗六棒球場，場面壯觀。

參加升旗典禮的民眾，有人臉上貼著國旗、有人直接將國旗穿在身上，斗六公所分送國旗帽，立委張麗善贈送國旗徽章，尤其當長12公尺、寬8公尺的大國旗冉冉上升時，令全場感動。

斗六市長謝淑亞、張麗善偕同雲林縣議員林聖爵、林岳璋等人穿著國旗裝陪市民一起元旦升旗，謝淑亞說，這面可說是全雲林最大的國旗，全面展開時大約有2樓半的高度，廠商光是製作就花了半個月時間，特別代表感謝所有工作人員，展現熱力十足的斗六，並許下新年新希望，台灣加油，斗六會更好。

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