國民黨自辦升旗活動 吳敦義樂跳健康操

國民黨主席吳敦義1日至國民黨中央黨部，參加「革新、團結、重返執政」元旦升旗典禮。（記者黃耀徵攝）

2018-01-01 08:12

〔記者林良昇／台北報導〕今天是元旦，國民黨今早在中央黨部前廣場自辦升旗活動，國民黨主席吳敦義隨音樂跳健康操，但升旗活動少不了選舉味，吳敦義致詞時說，2018年一定要團結，在全國各地方選舉考驗中贏得更多民眾支持，2020年才能重返執政。

為了迎接2018年，國民黨今早在中央黨部前廣場舉辦升旗活動，在升旗、唱完國歌後，由青年朋友帶動健康操，吳敦義也隨著音樂扭動筋骨，與黨員同歡；有意角逐台北市長選舉的前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、有意角逐新北市長選舉的前台北縣長周錫瑋也到場參加。

吳敦義致詞時說，今天是元旦，國民黨是推翻滿清締造中華民國的政黨，從中華民國、從台灣的歷史來看，國民黨締造中華民國，光復台灣，都是許多同胞犧牲性命、撒熱血才能達成的成就。

吳敦義表示，中華民國是民主憲政的國家，政黨輪替是民主法治國家正常狀況，但締造繁榮均富的經濟、廉能有為的政府、公益和諧的社會、和平穩定發展兩岸的目標，這一年多遭到極大的磨損，全民的健康也因政府能源政策的矛盾，無法保護國人的生命安全健康，PM2.5使許多同胞面臨癌症威脅的恐懼。

吳敦義表示，希望國民黨在全體黨員同志團結一致下，能夠展開革新團結，重返執政的目標，針對執政缺失指出正確方向，在全國各地方選舉的考驗中，贏得更多民眾支持，2020年才能重返執政。

吳敦義受訪時強調，全國有20幾個縣市，一定要比現有執政縣市明顯進步；地方非常重要，他做過8年南投縣長、8年半高雄市長，知道地方的重要性，中央有好的政策要地方充分發揮，地方執政也需要中央的奧援跟支持，中央和地方都不能忽略。