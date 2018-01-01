苗縣迎接元旦曙光 徐耀昌：用最少資源 創最大價值

苗栗縣舉行元旦升旗典禮，縣長徐耀昌（左八）帶領與會人士，目送國旗冉冉上升，也迎接苗栗第一道曙光。（記者張勳騰攝）

2018-01-01 08:06

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣迎接107年元旦升旗典禮，今天清晨6點在苗縣府第一辦公大樓前廣場舉行，約2千位鄉親熱情參與，縣長徐耀昌與各級民代與在場民眾一起迎接新的一年到來，徐耀昌強調，會與縣府團隊再接再勵，全力以赴，用最少的資源，創造最大的價值。。

今年元旦升旗主題為「客閩原新一家親、共創苗栗幸福城」，代表客家、閩南、原住民、新住民等4大族群的表演團隊帶來精彩節目，炒熱現場熱鬧氣氛。

隨後，徐耀昌與立委陳超明、徐志榮、及各級民代、縣府團隊及鄉親高唱國歌，目送國旗冉冉上升，也迎接苗栗第一道曙光，徐耀昌、蔡麗卿賢伉儷等人還與吉祥物「貓裏喵」大跳時下最夯的抖肩舞。

今年升旗典禮恢復摸彩，共有34個獎項，1500個摸彩品，有些民眾是全家出動試手氣。

徐耀昌致詞時指出，鄉親最關心的醫療照顧系統，預計一年內以促參方式引進急重症醫院進駐後龍醫療園區，提供鄉親優質醫療服務。另規劃三年內增設26處長照服務據點，其中11處據點已獲衛福部補助1億元，及早為人口老化做好萬全準備。