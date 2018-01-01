元旦府前升旗》百歲台獨歐吉桑史明出席 蔡總統致意

蔡英文總統參加總統府前元旦升旗典禮，特別向總統府資政史明致意。（記者張嘉明攝）

2018-01-01 06:57

〔記者蘇永耀／台北報導〕107年元旦總統府前第一個活動升旗音樂會，現場湧入民眾參加，許多人並手持國旗，升旗活動在三軍樂儀隊的樂聲中登場，由在世大運金牌選手及表現亮眼的中華男足隊與國軍楷模弟兄共同領唱國歌，參與升旗的總統蔡英文也率文武官員跟著高唱。已高齡100歲的台獨歐吉桑史明也出席，總統進場時還特地趨前向史明握手並寒暄致意。

總統府前今年的元旦升旗典禮以「2018幸福共好」為主軸，採取近似「節慶（Festival）」式的系列活動，開放更多場域和活動讓民眾參與。其中在南廣場及北廣場登場的「共好市集」，概念源於台灣人熟悉的逛早市習慣，邀民眾在明年的第一天參與一場「用善意交換善意」的共好活動。許多早起參加玩升旗的民眾民眾憑著捐款收據兌換如面膜等MIT的優良商品和活力早餐。

主辦單位中華民國工業區廠商聯合總會說，各攤位的物品也都是來自民間企業及農民的無私捐贈。

延續去年元旦升旗拉近與民眾距離的構想，今年元旦升旗的主舞台同樣設於府前廣場，包括蔡總統、副總統陳建仁、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、及台北市長柯文哲等人也參與升旗活動。

升旗音樂會以「幸福共好」為企劃主軸，活動主視覺以明亮色調呈現人民生活百態，有台灣年輕創作樂團「木眼鏡樂團」、「孩子王樂團」、「放客兄弟」，以不同的曲風展現能量。此外，三大高校北一、建中、中山樂儀旗隊，也首度同台接力演出。

在主持人高呼祝中華民國這一年富國利民、繁榮昌盛後，活動進入重頭戲國歌演唱，而國歌領唱則走「運動風」，邀請世大運金牌選手及中華男足隊與國軍弟兄共同領唱。凱達格蘭大道上還有「我的輪舞時代」直排輪節目，重現冰宮接龍文化，由最小九歲的專業團隊帶領民眾在凱道上接龍。節目還播放七零年代在冰宮盛行的包括小虎隊的「青蘋果樂園」，草蜢的「失戀陣線聯盟」以及林志穎「不是每個戀曲都有美好回憶」等流行歌曲。

策展單位也邀請了國內藝術家共同參與打造大型地景藝術「升起心願，你我共好」，象徵新年新願與國旗一同飄揚。

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07年元旦升旗典禮1日在總統府前舉行，民眾出席共襄盛舉。（記者方賓照攝）

107年元旦總統府升旗音樂會活動1日在總統府前廣場及凱道舉行，邀請世大運金牌選手、中華男足隊與國軍楷模弟兄共同領唱國歌。（記者簡榮豐攝）

蔡英文總統與副總統陳建仁1日參加總統府前元旦升旗典禮。（記者張嘉明攝）

107年元旦升旗典禮1日在總統府前舉行，民眾出席共襄盛舉。（記者方賓照攝）

107年元旦升旗典禮1日在總統府前舉行，民眾出席共襄盛舉。（記者方賓照攝）

107年元旦升旗典禮1日在總統府前舉行，民眾出席共襄盛舉。（記者方賓照攝）

107年元旦總統府升旗音樂會活動1日在總統府前廣場及凱道舉行，北一樂儀旗隊接力演出。（記者簡榮豐攝）