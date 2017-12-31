民調：5成3民眾贊成勞基法修正 泛綠7成7力挺

2017-12-31 11:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕勞基法「一例一休」再修法爭議仍未解，台灣民意基金會今日公布民調顯示，在20歲以上台灣成年人中，有5成3民眾贊成行政院推動修法、3成3民眾反對；在政黨支持者方面，民進黨支持者中高達7成7贊成修法，國民黨支持者有4成9支持。

根據民調，相較11月的調查結果，支持行政院修法行動的人減少7.4%，反對修法增加6.7%。

在鬆綁七休一方面，有4成9民眾贊成、3成7反對，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，贊成比反對多12%，顯示台灣社會多數人仍支持行政院鬆綁七休一的修法。

交叉分析顯示，對於鬆綁七休一規定，在資方部分，有6成5支持行政院修法行動、2成5反對；在白領階級勞工部分，有4成3支持、4成1反對；基層藍領方面，有4成6贊成、4成反對。

在輪班間隔修法上，有5成6贊成彈性鬆綁輪班間隔時間11小時，另有3成3反對；而行政院彈性放寬輪班間隔的規定，在資方方面，有6成2贊成、2成6反對，藍領勞工則有6成贊成、3成3反對。

依年齡層分析，在40歲以下成年人中，有4成以上反對勞基法修法，而40歲以上成年人中，有5成以上支持修法。

依職業調查結果，有6成5企業主或自營商支持勞基法修法、2成7反對；白領勞工方面，有5成支持、4成6反對；藍領勞工有5成支持、4成1反對；家庭主婦中有4成9支持、3成3反對。